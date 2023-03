Drogowcy sprzedają 77 odholowanych aut. Po raz pierwszy będzie można kupić też motocykl

To już czwarta taka licytacja. Zarząd Dróg Miejskich sprzedaje 77 odholowanych aut oraz jeden motocykl. Można je obejrzeć 23 oraz 28 marca, a oferty składać do 31 marca.

Zarząd Dróg Miejskich wystawia na sprzedaż samochody pozostawione bez tablic rejestracyjnych lub takie, których stan wskazuje, że nie są używane. "Takie samochody – jak w przypadku każdego odholowania –usuwane są na wniosek Straży Miejskiej lub Policji i trafiają na parkingi firm, z którymi mamy podpisane stosowne umowy. Tam czekają na właściciela lub osobę uprawnioną do odbioru" - wyjaśnia w komunikacie Zarząd Dróg miejskich. Jak dodano, jeśli w ciągu sześciu miesięcy nikt po auta się nie zgłosi, przechodzą one na własność miasta z mocy ustawy. Sprzedaży nie podlegają jednak samochody odholowane spod zakazu parkowania.

W obecnej licytacji ZDM na sprzedaż wystawia 77 samochodów, w tym m.in. audi, bmw i mercedesy. Po raz pierwszy na licytację trafił motocykl - yamaha virago. Jak podaje ZDM, pojazdy zostały wycenione w oparciu o aktualny stan techniczny i ocenę dalszej ich przydatności. Wycenę sporządzili uprawnieni rzeczoznawcy. Oferty kupna można składać do piątku 31 marca, do godziny 15. Wystawione samochody można oglądać 23 oraz 28 marca w godzinach 10-14 w bazie ZDM przy ulicy Gołdapskiej 7, po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami ZDM pod numerami telefonów 514 603 722 i 695 790 390.

Zamiast na złom, trafiają na sprzedaż

Zarząd Dróg Miejskich do niedawna złomował przejęte wraki. "Zdarzały się jednak wyjątki – pojazdy niewymagające wielu napraw, by mogły wrócić na drogi. Dlatego uznaliśmy, że niektóre porzucone auta, choć klasyfikowane jako wraki, nie muszą trafiać do kasacji" - tłumaczy w komunikacie ZDM.