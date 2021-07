Zderzenie karetki i taksówki. Kierowca ambulansu miał 0,25 promila, został zawieszony

Reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, który był na miejscu wskazał, że osobowy citroen to taksówka. - Renault to karetka pogotowia ratunkowego - przekazał.

Kierowca zawieszony w obowiązkach

- Dyrekcja Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie na czas toczącego się postępowania zawiesiła kierowcę – ratownika medycznego - w wykonywaniu obowiązków - poinformował w piątek rzecznik "Meditransu" Piotr Owczarski. Zaznaczył przy tym, że jest jest za wcześnie, by jednoznacznie oceniać tę sytuację. - Mimo, że ktoś był badany i nawet, gdyby został zatrzymany, to nie oznacza, że jest już winny i skazany. Dopiero, gdy Sąd w prawomocnym wyroku orzeknie, że kierowca ambulansu był w stanie po użyciu alkoholu, a więc stężenie alkoholu w jego krwi wyniosło od 0,2 do 0,5 promila, mężczyzna straci pracę w trybie przewidzianym przez Kodeks Pracy - wyjaśnił Owczarski.

Zastrzegł też, że "Meditrans" nie ma możliwości prawnych, by poddawać swoich pracowników badaniom na obecność alkoholu i środków odurzających: - Jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie (nie zawsze to jest takie jednoznaczne), że pracownik może być pod wpływem lub po spożyciu alkoholu to mamy obowiązek wezwać patrol policji. Przepisy RODO oraz UODO wiążą nam ręce. Robimy zatem, co możemy w ramach prawa, a możemy jedynie przyglądać się pracownikom. Robimy to w ograniczony sposób, by pracownik nie uznał, że pracodawca narusza jego wolność czy prywatność.