Informacje o wycinkach trafią do internetu. Szukają balansu między ekologią a bezpieczeństwem

"Nie wycinamy drzew, które nie stanowią zagrożenia"

Karta Praw Drzew

Sposobem na rozwiązanie tego problemu ma być dokument określany Kartą Praw Drzew. Będzie on określał osiem praw każdego drzewa: do życia, do przestrzeni, do warunków umożliwiających prawidłowy wzrost, do tego, by proces inwestycyjny nie wpływał negatywnie na jego trwanie, do czystego środowiska, do życia w grupach, do istnienia jako złożona całość ekosystemu i do opieki.