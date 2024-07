"Zapytany, co robi w tym miejscu bez opieki, 11-letni chłopiec przyznał, że mieszka niedaleko i gdy rodzice zasnęli, wyszedł z domu bez ich wiedzy, żeby pojeździć na rowerku. Strażnicy zadzwonili do mamy chłopca. Wybudzona przez nich ze snu kobieta nie miała pojęcia, że jej syna nie ma w domu" - poinformowała w komunikacie straż miejska.

Sprawdziła pokój syna, był pusty

Kobieta sprawdziła pokój syna, był pusty. Strażnicy miejscy poprosili, by ktoś z rodziców przybył na miejsce interwencji i odebrał chłopca. Po 20 minutach do strażników zgłosił się ojciec 11-latka, który podziękował za zaopiekowanie się synem i zabrał swoją pociechę do domu.