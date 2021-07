W 30 godzin potrafi wykryć mutacje koronawirusa. Nowy sprzęt w warszawskim laboratorium

Warszawskie laboratorium jest jednym z nielicznych w kraju, gdzie wykrywane i klasyfikowane są mutacje koronawirusa. Jest to możliwe dzięki sekwenatorowi. Urządzenie analizuje próbki i porównuje kod genetyczny wirusa z innymi wariantami z całego świata. Dotychczas na Mazowszu przebadano w ten sposób 1300 próbek.

Z sekwenatora korzystają diagności laboratorium w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Urządzenie pojawiło się w siedzibie stacji pod koniec czerwca i jest jednym z sześciu sekwenatorów w Polsce. Jego koszt to około milion złotych. Urządzenie pozwala zbadać genotyp i morfologię dowolnego wirusa, w tym SARS-CoV-2. - Dzięki temu możliwe jest wykrycia nowych mutacji, które nie zostały wcześniej wykryte i opracowane - wyjaśniał podczas briefingu prasowego diagnosta laboratoryjny WSSE Jarosław Paciorek.

Paciorek opisywał, że sekwencjonowanie w pełni wykonuje program bioinformatyczny. Cały proces trwa około 30 godzin. - Diagnosta dostaje gotowy raport z wynikiem. To maszyna laboratoryjna i jednocześnie serwer analizujący masę danych teleinformatycznych - wyjaśnił. Sekwenator jest połączony z bazą danych, gromadzącą wyniki z laboratoriów z całego świata. - Jeżeli Australia przesłałaby do takiej bazy danych sekwencję, to nasze byłyby porównywane z tamtą - zaznaczył.