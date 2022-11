Doktoranci z Politechniki Warszawskiej stworzyli inteligentny opatrunek

O nagrodę ufundowaną przez brytyjskiego miliardera, a także projektanta urządzeń przemysłowych i wynalazcy Jamesa Dysona, mogą starać się młodzi wynalazcy, których projekty dążą do rozwiązania problemów życia codziennego. We wrześniu tego roku w konkursach krajowych wyłoniono zwycięzców. Następnie międzynarodowa komisja, złożona z 15 inżynierów, naukowców i projektantów z firmy Dyson, wyłoniła spośród 87 projektów 20 finałowych wynalazków z całego świata. Natomiast laureata wybrał James Dyson.

Można ocenić stan rany bez zdejmowania opatrunku

Autorami zwycięskiego projektu są doktoranci z Politechniki Warszawskiej: Tomasz Raczyński, Piotr Walter i Dominik Baraniecki. "SmartHEAL to inteligentny czujnik pH zintegrowany z opatrunkiem na rany. Monitorując wartości pH, można ocenić stan rany i wykryć infekcję bez zdejmowania opatrunku, a tym samym bez naruszania tkanek" - wyjaśnia w komunikacie Politechnika Warszawska. Wynalazcy potwierdzili już działanie czujnika w warunkach laboratoryjnych. Opracowali też technologię integracji elektroniki drukowanej z tekstyliami.

- Wszyscy nerwowo odklejaliśmy opatrunki lub plastry, aby zobaczyć, co się pod nimi dzieje. SmartHEAL, inteligentny opatrunek, wygrał międzynarodową nagrodę w Konkursie Nagroda Jamesa Dysona, ponieważ dostarcza lekarzom i pacjentom kluczowej danej - poziomu pH - która mówi im, jak goi się rana. Może to poprawić leczenie i zapobiec infekcji, ratując życie. Mam nadzieję, że nagroda da zespołowi impuls do dalszego podążania trudną drogą wiodącą ku komercjalizacji - uzasadnił wybór laureata James Dyson, przywołany w informacji prasowej o wynikach konkursu.