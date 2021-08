Tramwaje przyśpieszą na Woli i Grochowie. Dostaną priorytet na kolejnych skrzyżowaniach

"Pierwsza z nich to ciąg ulic Towarowej i Okopowej między placem Zawiszy, Kercelakiem i rondem Babka. Żeby pojazdy pojechały szybciej na tym liczącym prawie 3,5 km odcinku, zmiany zostaną wprowadzone w 12 miejscach z sygnalizacją świetlną. Druga nowa trasa z zieloną falą to ul. Grochowska między rondem Wiatraczna a pętlą na Gocławku. Tu zielone światło pojawi się na sześciu skrzyżowaniach. Dzięki temu tramwaje linii nr 9 na całej swojej trasie będą mogły przyśpieszyć łącznie nawet o 10 minut" - przekazał ratusz.

Technologia GPS i chmura

W tej chwili zielona fala dla tramwajów działa już na 160 z 255 skrzyżowań z torowiskami (63 procent). Docelowo system będzie funkcjonował na wszystkich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, przez które przejeżdżają składy. Do końca tego roku zielona fala dla tramwajów ma pojawić się w 75 procentach takich miejsc, a do końca 2022 roku obejmie minimum 90 procent skrzyżowań.

"Priorytety dla tramwajów wdrażamy od 2014, a efekty widać w całym mieście. Linia 17 z Tarchomina dociera teraz na Służewiec o dziesięć minut szybciej, a 41 z Żerania Wschodniego – o dziewięć minut. Przejazd przez Bródno do Dworca Wileńskiego na Pradze skrócił się o trzy minu­ty, a prędkość wzrosła o 15 procent. Bardzo popularna linia 2 z Nowodworów do metra Młociny jedzie krócej o pięć minut, co oznacza skrócenie czasu przejazdu aż o jedną czwartą i z prędkością komunikacyjną ok. 30 km/h stanowi jedną z najszybszych linii tramwajowych w Polsce" - chwalą się tramwajarze. I wyliczają, że dzięki takim rozwiązaniom udało się "odzyskać" 29 tramwajów i 90 etatów do ich obsługi.