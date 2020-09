Narkotyki, handel bronią i kradzieże markowych rowerów. 19 osób z zarzutami

Nie tylko narkotyki

Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji Iwona Jurkiewicz poinformowała z kolei, że funkcjonariusze wpadli na trop grupy na początku roku. Zlikwidowano wówczas magazyn, w którym przechowywane były narkotyki. - Policjanci dotarli także do miejsca, gdzie przerabiana była broń, która następnie trafiała na czarny rynek. W lipcu policjanci zlikwidowali kolejny magazyn narkotyków, które miały trafić na rynek warszawski. W ubiegłym tygodniu na podstawie zebranego materiału dowodowego policjanci z warszawskiego CBŚP wspomagani przez funkcjonariuszy z zarządu w Kielcach i Lublinie zatrzymali piętnaście osób podejrzanych o udział w przestępczym procederze – podała Jurkiewicz.

250 rowerów

- Były oferowane do sprzedaży za pomocą portali internetowych w cenie od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono 233 tysiące złotych w gotówce oraz cztery samochody należące do podejrzanych – dodała rzeczniczka CBŚP.