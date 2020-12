Miał być świąteczny prezent dla jednej osoby. Choinki dostało ponad 400 pacjentów oddziałów covidowych

Dwoje społeczników rozwiozło tuż przed świętami małe świecące choinki do szpitali, w których leczeni są pacjenci chorzy na COVID-19. Podarowali łącznie 440 takich prezentów, choć na początku planowali sprawić jeden.

Anna Ojer to organizatorka pomocy dla rodziców, których dzieci trafiają do Centrum Zdrowia Dziecka. Działaczka społeczna od kilku lat prowadzi akcję "SOS - mieszkańcy Wawra rodzicom z CZD", a w 2018 roku została za nią uhonorowana tytułem Warszawianki Roku.

- Pomoc przejawia się wspomaganiem w prostych i bardziej skomplikowanych problemach rodziców małych pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka. Z reguły są to prozaiczne sprawy, takie jak dostarczanie koców, pościeli, środków higienicznych i czystości, robienie zakupów czy przeprowadzanie akcji, dzięki którym dzieciaki zapominają na chwilę o tym, gdzie są. Kto nie trafił nagle z dzieckiem do szpitala, ten nie zdaje sobie sprawy z tego, jaki to wielki cios psychiczny, logistyczny i często finansowy - wyjaśnia Paweł Sędek, pomysłodawca zbiórki.