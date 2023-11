Umawiali klientów, wozili na miejsce, robili sesje zdjęciowe. Gang sutenerów rozbity

Wyjaśnił, że członkowie gangu organizowali im miejsce pracy, umawiali klientów, wykonywali sesje zdjęciowe, przywozili do klientów, a także zapewniali bezpieczeństwo pracy, w zamian za co kobiety oddawały im połowę zarobionych pieniędzy. Według śledczych, miesięczny dochód mógł wynieść blisko 90 tysięcy złotych. Uzyskane środki finansowe inwestowane były między innymi w nieruchomości znajdujące się w Mazowieckiem.

Zatrzymano trzy osoby

Dwie kobiety i mężczyznę, w wieku od 36 do 60 lat, doprowadzono do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące przestępstw związanych z wolnością seksualną i obyczajnością oraz kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie należące do podejrzanych warte blisko milion złotych.