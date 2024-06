Protest pielęgniarek i położnych pod Sejmem

"Jesteśmy na granicy"

O godzinie 12 rozpoczęły się przemówienia. Protest obserwował Michał Gołębiowski, reporter TVN24. - Protest ma formę happeningu, pielęgniarki przyjechały z większych szpitali w kraju - relacjonował. - Są też tekturowe pielęgniarki, które symbolizują pielęgniarki na papierze. Chodzi o to, że pielęgniarki wciąż mało zarabiają, są grupą zawodową, która ma wysoki wiek, w okolicach 54 lat. Jeśli chodzi o opiekę zdrowotną w Polsce to jest 4 do 6 pielęgniarek, w bogatszych regionach 7 pielęgniarek na 1000 mieszkańców, podczas gdy średnia unijna to 10, w Niemczech 13 - wyjaśnił reporter.