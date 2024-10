Kamerami dźwiękowymi chcą uderzyć w "terrorystów akustycznych"

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze postanowiło dołączyć do zbiorowego pozwu mieszkańców przeciwko "bierności miasta w walce z hałasem". Ale aktywiści nie ograniczają się do krytyki i podpowiadają urzędnikom, jak walczyć z hałasem. Wskazują, że jednym z rozwiązań powinny być kamery akustyczne, które wdrażają europejskie miasta.

Jak wyeliminować "terrorystów akustycznych" z dróg?

- Kamera dźwiękowa posiada dookólną kamerę wideo oraz mikrofony ustawione w trzech kierunkach, by precyzyjnie zbierać dźwięk z otoczenia i identyfikować źródło. W kamerze są czujniki sprawdzające kierunek, z którego pochodzi hałas, do tego kamera pozwala rejestrować obraz dobrej jakości, w tym tablice rejestracyjne - opisywał. Efekt porównał do kamery termowizyjnej, tyle że żółte i czerwone plamy pokazują nie większą temperaturę, tylko wyższy hałas.

Brakuje rozwiązań prawnych, ale w Europie nie czekali

- Ale w większości krajów europejskich takie kamery były wprowadzone jeszcze przed wprowadzeniem legislacji. Francja zaczęła je testować w 2019 roku, a legislacja weszła rok temu i pozwala nakładać mandaty z automatu. Wcześniej było to stosowane, by ocenić skalę problemu. Miasto mogło się dowiedzieć, jak często takie ponadnormatywne przejazdy się zdarzają. Poza tym dawało policji materiał dowodowy do wszczynania działalności operacyjnej. Profesjonalne nagranie z dobrej jakości zdjęciem tablicy rejestracyjnej umożliwia policji podjęcie pierwszych kroków, by wyeliminować takie osoby - wyjaśniał przedstawiciel Fundacji Orion.