Pożar mieszkania na Słodowcu. Strażacy znaleźli ciało

Mijają cztery lata od samospalenia na placu Defilad w Warszawie Piotra Szczęsnego. We wtorek przed Pałacem Kultury i Nauki odbyła się uroczystość upamiętniająca tragedię. Pojawili się na niej między innymi ludzie ze świata kultury, a także żona zmarłego. - Bycie tutaj jest bardzo trudne dla mnie, jest to wręcz przerażające, ale nie wyobrażam sobie, żeby mnie tutaj nie było dzisiaj - przyznała Ewa Negrusz-Szczęsna. Manifestację upamiętniającą wydarzenia sprzed lat zorganizowano także we Wrocławiu.