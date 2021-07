Unieważniona podwyżka opłat za parkowanie. Sąd: radni nie wzięli pod uwagę skutków pandemii

Sąd: radni nie wzięli pod uwagę skutków pandemii

Pisemne uzasadnienie wyroku wpłynęło do ratusza dopiero w drugiej połowie czerwca. Naszej redakcji udało się dotrzeć do jego treści. Urzędnicy od początku zapowiadali, że dopóki nie zapoznają się z argumentacją WSA, nie będą mogli złożyć skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyrok od początku oceniali jako "niezrozumiały". - Wszystko zrobiliśmy zgodnie z przepisami i w granicach prawa. Potwierdza to również nadzór wojewody, który nie zgłaszał żadnych uwag - mówi w rozmowie z tvnwarszawa.pl Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.