Wtargnęła do karetki, uderzyła ratownika

Na ulicy Grójeckiej doszło do ataku w karetce pogotowia. Jak ustalił nasz reporter, kobieta pobiła ratownika medycznego, gdy ten udzielał pomocy jej koleżance z objawami zawału. 24-letnią napastniczkę zatrzymała policja.

Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, załoga pogotowia ratunkowego została wezwana do centrum medycznego na Ochocie do pacjentki z objawami zawału.

- Kiedy pacjentka była już wewnątrz karetki, ktoś zaczął mocno uderzać w drzwi pojazdu. Do jego wnętrza próbowała wtargnąć kobieta. Była agresywna i prawdopodobnie pod wpływem alkoholu. Kilkukrotnie uderzyła w twarz ratownika medycznego. Na miejsce została wezwana policja i drugi zespół pogotowia ratunkowego - dowiedział się Węgrzynowicz.

Wyczuwalna woń alkoholu

- Tuż przed godziną 11 policjanci podjęli interwencję w związku z wezwaniem przez zespół ratownictwa medycznego dotyczącym ataku na jednego z ratowników. Jak się okazało ZRM przyjechał do pomocy kobiecie a podczas czynności do karetki wtargnęła kobieta w wieku około 24 lat. Zaatakowała jednego z ratowników, uderzając go kilkukrotnie - potwierdził starszy posterunkowy Rafał Wieczorek, oficer prasowy ochockiej komendy.