Samolot z warszawskiego Lotniska Chopina do Marsa Alam w Egipcie miał wylecieć w sobotę wieczorem. Tak się jednak nie stało przez kolejnych kilkadziesiąt godzin. Jak poinformowała Kontakt 24 jedna z podróżnych, odlot był wielokrotnie przekładany.

​Na Kontakt 24 otrzymaliśmy informację o opóźnionym locie z Warszawy do Marsa Alam w Egipcie. Lot był pierwotnie zaplanowany na sobotę 29 czerwca o godzinie 19.40 . W trakcie weekendu czas odlotu miał być kilkukrotnie zmieniany. Skontaktowała się z nami pani Klaudia, jedna z turystek feralnego lotu.

Komunikaty o przekładaniu silnika

- Mieliśmy zaplanowany lot samolotem linii Smartwings do Marsa Alam z Lotniska Chopina. Bliżej godziny lotu, została ona kilkukrotnie zmieniona. Tłumaczyli to problemami technicznymi. Około 21.00 powiedzieli, że ściągają samolot z Pragi. Okazało się, że on również uległ awarii. O 1.30 anulowali nam lot i przenieśli na kolejny dzień rano. Później dostaliśmy sms z firmy Rainbow (organizatora wycieczki - red.) z informacją o planowanym locie o 13.40. Wszyscy pojawiliśmy się o 11.40, aby odprawić na nowo bagaże. Przeszliśmy przez wszystkie bramki i o 12.30 dostaliśmy informację o godzinnym opóźnieniu. Przesunięto na 15.30, a dosłownie chwilę później na 16.30 - opisywała w rozmowie z redakcją Kontaktu 24 pani Klaudia.