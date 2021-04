Nowe parkingi P+R będą miały systemy rozpoznawania tablic rejestracyjnych

Dwa nowe parkingi P+R w Jeziorkach i na Żeraniu zostaną wyposażone w bezobsługowy system poboru opłat. Parkowanie ułatwi też elektroniczna informacja o wolnych miejscach postojowych. Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił właśnie przetarg na zaprojektowanie i wykonanie obu systemów.

Wykonawca będzie miał za zadanie przygotowanie systemów ułatwiających korzystanie z obu obiektów i zarządzanie nimi. Zostaną wdrożone na nowo budowanych parkingach przesiadkowych przy stacjach kolejowych Warszawa Jeziorki i Warszawa Żerań.

ZTM wyjaśnia, że dzięki temu kierowcy będą mogli korzystać między innymi z bezobsługowego systemu poboru opłat, bazującego na odczycie tablic rejestracyjnych. Ma on usprawnić wjazd i wyjazd z parkingu. Będzie również służył do naliczania opłat lub weryfikacji dokumentów uprawniających do zwolnienia z kosztów parkowania.

"Przy wjeździe, po odczytaniu tablicy rejestracyjnej szlaban się podniesie i kierowca wjedzie na parking. Przed wyjazdem, w kasie parkingowej kierowca poda numer rejestracyjny samochodu oraz przedstawi aktywny bilet ZTM lub Warszawską Kartę Miejską - w zależności od nośnika biletu może być to włożenie biletu kartonikowego, przyłożenie do czytnika karty lub QR kodu w urządzeniu mobilnym" - czytamy w komunikacie. Darmowe parkowanie jest bezpłatne dla osób z biletem dobowym lub dłuższym, posiadaczy biletów seniora, dla dzieci z rodzin z trójką dzieci lub uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

Jeżeli kierowca nie posiada dokumentu potwierdzającego przysługiwanie jednej z tych ulg, kasa parkingowa naliczy i pobierze opłatę. Podczas wyjazdu z parkingu jej uiszczenie zostanie zweryfikowane podczas odczytu tablic rejestracyjnych.

Pokażą liczbę wolnych miejsc

Oba obiekty zostaną także wyposażone w system informacji parkingowej, pokazujący na bieżąco dane o liczbie wolnych miejsc postojowych z uwzględnieniem miejsc ogólnodostępnych, dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla pojazdów elektrycznych.

Dodatkowo zainstalowane zostaną lokalne systemy zarządzania parkingami, budynkami, dozoru wizyjnego, komunikacji głosowej, sygnalizacji pożaru oraz alarmowej sygnalizacji włamania i napadu. "Wszystkie systemy będą podłączone do Centrum Zarządzania Parkingami znajdującego się w Węźle Komunikacyjnym Młociny. W tej chwili z centrum zarządzamy 10 parkingami P+R. Firma, która wygra przetarg, będzie miała 400 dni od dnia podpisania umowy na realizację przedsięwzięcia" - zapowiada ZTM.

Wizualizacja parkingu przy Karczunkowskiej ZTM

Dwa nowe parkingi P+R

Przy Karczunkowskiej powstaje parking P+R Jeziorki PKP. Ułatwi on przesiadkę do pociągów i autobusów dla mieszkańców części Ursynowa oraz Piaseczna, Góry Kalwarii, Konstancina-Jeziorny, Tarczyna, Prażmowa i Lesznowoli. "Będzie to jednopoziomowy obiekt na nie mniej niż 138 miejsc postojowych, w tym sześć dla osób z niepełnosprawnościami oraz nie mniej niż 40 zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów" - podkreśla ZTM. Umowa na jego budowę została podpisana w lipcu ubiegłego roku.

Parking P+R Żerań PKP powstaje na Białołęce, w sąsiedztwie stacji kolejowej. Będzie to obiekt jednopoziomowy z co najmniej 220 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych - cztery procent z nich ma być przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znajdzie się także miejsce na co najmniej 110 zadaszonych stanowisk dla rowerów.

Parkingi P+R codziennie umożliwiają przesiadkę do Warszawskiego Transportu Publicznego ponad 4,3 tys. kierowcom samochodów oraz ponad 670 rowerzystom. Bezpłatnie mogą z nich korzystać osoby posiadające ważne bilety ZTM - krótkookresowe - dobowe, 3-dniowe, weekendowe oraz długookresowe - 30- i 90-dniowe. Obecnie w stolicy funkcjonuje 15 takich obiektów, oferujących ponad 4,4 tys. miejsc postojowych.

Autor:kk/ran

Źródło: tvnwarszawa.pl