Nielegalne wyścigi na błoniach Narodowego. Radny proponuje wygrodzenie terenu

"Minimum 12 miesięcy na proces projektowania i wykonania"

"Ustalono, że wysokie koszty proponowanych rozwiązań - zmiana projektu organizacji ruchu oraz przebudowa placu, przewyższają w dobie pandemii i licznych wydatków na naprawy bieżące, możliwości inwestycyjne Urzędu Dzielnicy Praga-Południe i Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Ponadto, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami nie posiada w swoim zasobie elementów infrastruktury drogowej niezbędnych do odpowiedniego wygrodzenia placu uniemożliwiającego wjazd samochodów, dlatego też dalsze prace będą prowadzone w roku bieżącym we współpracy z innymi jednostkami Miasta" – czytamy w odpowiedzi.

Wypadki w Warszawie

Najczęściej do wypadków dochodziło we wrześniu (83) i w okresie wakacyjnym – w czerwcu było ich 79, w lipcu 73 i w sierpniu 71. Duży spadek wypadków policja odnotowała w trakcie trwania największych restrykcji związanych z pandemią w marcu i w kwietniu oraz w listopadzie. Doszło wtedy kolejno do 40, 28 i 35 wypadków (w 2019 było to odpowiednio 64, 73 i 55).