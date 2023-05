Wakacyjne roboty na podmiejskich liniach kolejowych. Od 11 czerwca będzie nowy rozkład jazdy

Jak przypomina w komunikacie spółka Koleje Mazowieckie, od 11 czerwca wejdzie w życie korekta rozkładu jazdy, która będzie obowiązywać do 2 września. "Najważniejsze zmiany wystąpią od 25 czerwca do 2 września. W tych terminach prowadzone będą prace modernizacyjne na obu torach podmiejskiej linii średnicowej – ruch będzie odbywał się linią dalekobieżną" - informuje spółka. I dodaje, że część pociągów z kierunku zachodniego skończy bieg na stacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Główna lub Warszawa Gdańska , a z kierunku wschodniego na stacji Warszawa Wschodnia lub Warszawa Stadion.

Prace pod Warszawą

Na linii R2 Warszawa-Łuków w dalszym ciągu będą prowadzone prace związane z wymianą systemu sterowania ruchem. Przepustowość będzie ograniczona a czas przejazdu pociągów wydłużony. Od 21 czerwca pociągi znów będą mogły rozpoczynać i kończyć bieg w Mińsku Mazowieckim, a od 11 lipca w Mrozach. Rozkład będzie ulegał bardzo częstym zmianom. Od 21 sierpnia rozpocznie się etap polegający na wymianie urządzeń na stacji Sulejówek Miłosna oraz na odcinkach Mińsk Mazowiecki – Sulejówek – Warszawa Rembertów, co doprowadzi do odwołania wszystkich pociągów SKM Warszawa do/z Sulejówka i części pociągów KM. W wybranych terminach pierwsze i ostatnie pociągi KM zostaną zastąpione przez komunikację autobusową.

Na linii R3 kursującej pomiędzy Warszawą i Łowiczem kontynuowane są prace związane z przebudową stacji Ożarów Mazowiecki. Do dnia 8 lipca ruch pociągów między stacją Ożarów Mazowiecki a Warszawa Gołąbki będzie się odbywał jednotorowo. W dniach 8-15 lipca ruch jednotorowy prowadzony będzie od Błonia do Warszawy Gołąbki. W tych terminach przeprowadzane prace spowodują utrudnienia w kursowaniu pociągów na linii. Od 15 lipca ruch na linii ulegnie poprawie z uwagi na oddanie do użytku drugiego toru na stacji Ożarów Mazowiecki.