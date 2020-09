"Król dopalaczy" stanie przed sądem. Prokuratura: naraził życie 16 tysięcy osób, chciał śmierci ministra

Kierowanie gangiem handlującym dopalaczami, narażanie życia i zdrowia ponad 16 tysięcy osób, z których pięć zmarło czy podżeganie do zabójstwa ministra sprawiedliwości. To tylko niektóre z zarzutów, które usłyszał Jan S., nazywany "królem dopalaczy". Mężczyzna wkrótce zasiądzie na ławie oskarżonych.

"Jan S. odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ponad 16 tysięcy osób poprzez wprowadzenie do obrotu ponad 350 kilogramów dopalaczy" – podał Dział Prasowy PK. "Królowi dopalaczy" zarzuca się także pranie brudnych pieniędzy, werbowanie ludzi do obrotu dopalaczami, a także zmuszanie do posługiwania się fałszywymi dokumentami tożsamości.

Mieli mu pomagać partnerka i ojciec

17 milionów złotych w 14 miesięcy

"Tylko przez 14 miesięcy sklep ten wygenerował przychód w wysokości blisko 17 milionów złotych" – podała prokuratura. Do marca 2018 roku gang sprowadził z Holandii ponad 800 kilogramów niebezpiecznych substancji, a z Chin każdego miesiąca zamawiano 100 kilogramów prekursorów do tworzenia dopalaczy.

Przesyłki trafiały do Warszawy, gdzie były przepakowywane i wystawiane na sprzedaż w sklepie Jana S. Następnie wysyłano je pocztą do klientów z Polski, Europy, a także Meksyku, USA, krajów Ameryki Południowej oraz Azji. "Sprzedający nie informowali nabywców o zagrożeniach oraz niepożądanych skutkach związanych zażyciem środków odurzających. Wskutek powyższego działania narażono na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia ponad 16 tysięcy osób" – przekazała prokuratura. Dilerzy byli tak sprytni, że płatności za używki można było dokonać między innymi kryptowalutą.

Pięciu klientów zmarło

Grupa Jana S. we wrześniu 2017 roku wprowadziła do obrotu środki pod nazwą "BUC-3" i "BUC-8", zawierające fentanyl, po zażyciu których pięciu klientów zmarło, a u dwóch wystąpiła "choroba realnie zagrażająca życiu".

Szukali go ponad rok

Chciał śmierci ministra sprawiedliwości

8 stycznia 2020 roku Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przesłuchał Jana S. w charakterze podejrzanego. Przedstawiono mu zarzut podżegania do zabójstwa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a także podżegania do zabójstwa prokuratora i policjantów, którzy rozpracowywali kierowaną przez niego grupę.