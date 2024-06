Brak kontroli nad zbiórkami pieniędzy i skargi pracowników. Wolontariusze reagują na zarzuty po kontroli w schronisku

W liczącym kilkanaście stron oświadczeniu wolontariusze szczegółowo odnieśli się do wyników kontroli przeprowadzonej po ich skardze w schronisku na Paluchu. Twierdzą, że wystąpienie pokontrolne zostało oparte na "wybiórczo dobranym materiale dowodowym".

Pod koniec maja w Biuletynie Informacji Publicznej stołecznego ratusza pojawił się raport z kontroli przeprowadzonej w schronisku na Paluchu. To efekt skargi wolontariuszy na działania dyrektor placówki, którą złożyli do prezydenta Warszawy. Dyrekcji zarzucono m.in. kilkumiesięczny brak szkoleń behawioralnych, załamanie systemu promocji zwierząt, brak współpracy w wolontariatem, chaos komunikacyjny oraz kreowanie konfliktu pracowników z wolontariuszami, co - w ich ocenie - tworzy wrogie miejsce pracy.