Ostatnie loty komercyjne w 2032 roku

- W momencie, kiedy lotnisko w Baranowie zostanie otwarte, cały ruch komercyjny zostanie przeniesiony na lotnisko w Baranowie. Natomiast my nie wykluczamy dzisiaj, że do tego czasu będzie nowa funkcja lotnicza - powiedział.

Wcześniej jednak stołeczny port czeka modernizacja. - Lotnisko Okęcie zostanie pilnie zmodernizowane. Kilka lat temu przerwano prace modernizacyjne, musimy teraz jak najszybciej wrócić do modernizacji i usprawnienia lotniska na Okęciu. To samo dotyczy także Modlina i jego modernizacji – Donald Tusk.

"Tereny po lotnisku dają możliwości"

- W aspekcie planów pozostawienia infrastruktury w Lotnisku Chopina to rząd dysponuje większą wiedzą niż my. Mogą być przesłanki o charakterze bezpieczeństwa, by infrastrukturę pozostawić. O bezosobowych dronach mówił premier Tusk, ale trzeba poczekać na to kilka lat. Dostrzegam możliwość wprowadzenia statków z napędem wodorowym. Lotnisko Chopina będzie do tego idealne. To byłoby rewelacyjne dla wszystkich, dla pasażerów i mieszkańców Warszawy i Mazowsza - powiedział Dominik Boniecki, niezależny analityk rynku lotniczego.