Frezowanie na Wisłostradzie, Wałbrzyskiej i Głębockiej. Remont Myśliwieckiej

Rozpoczyna się drugi etap wymiany nawierzchni ulicy Wałbrzyskiej. Wcześniej drogowcy pracowali od ulicy Wróbla do Rolnej. Teraz przyszedł czas na odcinek od Rolnej do Puławskiej.

Frezowanie zacznie się w piątek, o godzinie 22:00 i potrwa do poniedziałku do godziny 5:00. Zamknięty fragment będzie można objechać ulicami: Rolną, aleją Wilanowską i Puławską. Wyjazd z ulicy Bacha będzie na Puławską lub przy cmentarzu. Ulicą Batuty kierowcy pojadą w dwóch kierunkach.

Frezowanie jezdni Wisłostrady

W tym samym czasie drogowcy rozpoczną drugi etap frezowania jezdni Wisłostrady w stronę Żoliborza. Robotnicy będą pracowali na odcinku pomiędzy mostem Śląsko-Dąbrowskim a Gdańskim. Zajęty będzie lewy i środkowy pas ulicy Wybrzeże Gdańskie, od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do ulicy Wenedów. Prawy pas pozostanie otwarty. Tak samo skręt z Wisłostrady w lewo w Grodzką. Wyjazd z ulic Grodzkiej i Nowy Zjazd na Wisłostradę w lewo będzie tylko jednym pasem.

Zamknięty zostanie skręt z remontowanej jezdni Wisłostrady w ulicę Sanguszki. Aby się tu dostać, kierowcy pojadą prosto i zawrócą pod wiaduktem przy węźle z Krasińskiego. Mogą też pojechać aleją "Solidarności" i dalej ulicą Andersa do Muranowskiej.

Całość utrudnień będzie można ominąć drugą stroną Wisły: mostem Łazienkowskim i Wałem Miedzeszyńskim, mostem Poniatowskiego i Wybrzeżem Szczecińskim. Mostem Śląsko-Dąbrowskim i Wybrzeżem Helskim do ulicy Jagiellońskiej i mostu Grota-Roweckiego lub jeszcze dalej – ulicą Modlińską do mostu Skłodowskiej-Curie.

Kierowcy będą mogli wybrać też przejazd ulicami Ludną i Książęcą w Aleje Jerozolimskie do ulicy Marszałkowskiej. Stąd ulicami Andersa, Mickiewicza i Krasińskiego na Wybrzeże Gdyńskie. Do Andersa kierowcy dostaną się także aleją "Solidarności".

Buspas na Głębockiej do asfaltowania

Także w nadchodzący weekend drogowcy zaplanowali asfaltowanie kolejnego odcinka buspasa na ulicy Głębockiej. Prace rozpoczną się w piątek, 8 listopada, o godzinie 21:00 i potrwają do poniedziałku, 11 listopada, do tej samej godziny.

W tym czasie nie będzie przejazdu ulicą Głębocką – pomiędzy skrzyżowaniem z Malborską a wjazdem do centrum handlowego. Klienci dojadą do sklepów od strony Trasy Toruńskiej i w tym kierunku również wyjadą. Częściowo zostanie zamknięte także skrzyżowanie Głębockiej z Malborską. Objazd poprowadzi Trasą Toruńską, ulicą Łabiszyńską i Kondratowicza lub Młodzieńczą, Radzymińską i Trasą Toruńską.

Remont nawierzchni na Myśliwieckiej

Z kolei po długim weekendzie drogowcy wezmą się za remont nawierzchni ulicy Myśliwieckiej. Od wtorku, 12 listopada, od godziny 22:00 do soboty, 16 listopada, do godziny 4:00 nie będzie przejazdu pomiędzy rondem Sedlaczka a ulicą Szwoleżerów. Dodatkowo zamknięty będzie fragment Szwoleżerów do wyjazdu z ulicy Kawalerii.