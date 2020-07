Zakazał ich sejmik i prezydent Warszawy. Ale dmuchawy trzymają się mocno

Niby zakazał ich Sejmik Mazowsza, niby nie akceptuje ich prezydent Warszawy, ale ich wycie wciąż rozlega się na ulicach i w parkach, a podniesiony przez nie piach i pył lecą w oczy. Nie trzeba nawet czekać do jesieni, bo po dmuchawy do liści, coraz częściej sięga się nawet teraz, w środku lata.

Prezydent zakazał

Tymczasem w aglomeracji warszawskiej już od 2018 roku obowiązuje zakaz używania dmuchaw do sprzątania liści z chodników oraz trawników, będących przy drogach gminnych i wojewódzkich. Podstawą uchwały wojewódzkiego sejmiku był program ochrony powietrza. Ale przepisy okazały się dziurawe, a przez to nieskuteczne. Dlatego w marcu tego roku prezydent Warszawy wydał zarządzenie , na mocy którego obowiązuje zakaz stosowania dmuchaw na terenach miejskich.

- Ustalono, że liście i skoszona trawa będą zamiatane, grabione lub zbierane za pomocą urządzeń ssących. Mniej spalin i wzbijających się pyłów z chodników to element walki ze smogiem. Zmniejszenie hałasu i spalin korzystnie wpływa na naturalne środowisko - jeże, ptaki czy owady nie są płoszone, a w powietrzu nie unosi się kurz - wyjaśnia Karolina Gałecka, rzeczniczka ratusza. - Zarządzenie prezydenta, jako polecenie służbowe muszą respektować między innymi burmistrzowie dzielnic i dyrektorzy jednostek zarządzających terenami w mieście – dodaje.

Zakaz dotyczy jednak nowo zawieranych umów z wykonawcami, więc – jak zastrzega Gałecka – może zdarzyć się tak, że w ramach trwającej umowy pracownicy mają prawo posługiwać się dmuchawą, np. w pasie drogi. Jednak Park Mirowski i plac Żelaznej Bramy to nie ten przypadek. - Umowy na prace ogrodniczo-przyrodnicze na terenie parków i skwerów administrowanych przez Zarząd Zieleni nie dopuszczają stosowania dmuchaw – dotyczy to także umów zawieranych przez Zarząd Zieleni przed wejściem w życie zarządzenia prezydenta z 20 marca 2020 - podkreśla Anna Stopińska, rzeczniczka Zarządu Zieleni. A Karolina Gałecka o placu Żelaznej Bramy mówi tak: - Gdy go kosimy, nie stosujemy tam dmuchaw – tak jak na terenie parków.