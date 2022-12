Ciężarówki pozostaną na POW przez całą dobę. Drogowcy nie wrócą do czasowego zakazu

Drogowcy na stałe znoszą ograniczenia tonażowe dla ciężarówek na Południowej Obwodnicy Warszawy. Oznacza to, że przez całą dobę pojazdy o masie całkowitej powyżej 16 ton będą mogły swobodnie korzystać z ekspresówki pomiędzy węzłami Opacz i Lubelska. Z obserwacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że nowa organizacja ruchu pozytywnie wpłynęła na natężenia ruchu na trasie S8 i krajowej "50", które służyły dotychczas za objazd dla trasy S2.

Tuż po otwarciu Południowej Obwodnicy Warszawy samochody ciężarowe o masie powyżej 16 ton nie mogły korzystać z ekspresówki w trakcie porannego (od godziny 7 do 10) i popołudniowego szczytu (od 16 do 20). Ograniczenia dotyczyły odcinka pomiędzy węzłami Opacz i Lubelska. Na początku sierpnia zakaz został zniesiony na dwa miesiące, a następnie do końca roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że od piątku 30 grudnia ograniczenia znikną na stałe. Ciężarówki mogą więc korzystać z trasy przez całą dobę. W tunelu nadal obowiązuje jednak zakaz przejazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.