"Oddajemy im dzisiaj hołd, kłaniając głowy, zapalając to światło wolności"

"Stoję tutaj po raz kolejny, aby złożyć hołd"

"Solidarność znaczy jeden z drugim, razem, nigdy jeden przeciw drugiemu"

Podkreślił, że mówi o ruchu, który pokonał komunizm i w istocie zniweczył cały blok komunistyczny oraz doprowadził do upadku muru berlińskiego i żelaznej kurtyny. - Śmiało można powiedzieć: ruchu, który doprowadził do wielkiej zmiany w Europie, do czegoś, co wtedy zostało nazwane jesienią ludów, (...) a w efekcie także do upadku kolosa na glinianych nogach, jakim był Związek Sowiecki - powiedział.