W Warszawie od początku roku rosła liczba wypadków

274 wypadki, 291 rannych i 14 zabitych. Stołeczna policja podsumowała pierwsze pięć miesięcy tego roku na warszawskich drogach. Jest gorzej niż rok temu.

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji opublikował zestawienie wypadków w okresie od stycznia do maja tego roku. Najwięcej wypadków drogowych na terenie Warszawy odnotowano w maju - 96. To o 31 więcej niż w roku ubiegłym. Dwie osoby zginęły, a 104 zostały ranne (o 34 więcej niż rok temu). Do dużej liczby wypadków doszło także w kwietniu - 52. Najmniej ich było w lutym - 40.

Gdzie było najgorzej

Najbardziej "wypadkowa" stołeczna ulica w analizowanym okresie to al. Jana Pawła II. Doszło tam do ośmiu wypadków. Pięć było w Alejach Jerozolimskich, a po cztery m.in. w al. Komisji Edukacji Narodowej, al. Krakowskiej, czy na ul. Jana Kazimierza.

W raporcie wskazano także niebezpieczne skrzyżowania. Do nich zaliczono to łączące Wilanowską z Rodziny Hiszpańskich, a także skrzyżowanie Białostockiej z Brzeską oraz Rembielińskiej z Bartniczą.

Dużo wypadków w czwartki

Analizując zdarzenia drogowe z podziałem na dni tygodnia, najwięcej wypadków drogowych na warszawskich ulicach miało miejsce w czwartki - 49, co jest liczbą o 17 większą niż w roku ubiegłym. Kolejnymi dniami są wtorek i poniedziałek - 47 i 45. Natomiast najwięcej ofiar odnotowano w środy, czwartki i niedziele. Mniej wypadków na drogach było w weekendy: w soboty - 25, w niedziele - 26.

Wypadki w Warszawie w 2022 r. KSP

Najwięcej wypadków, w okresie styczeń – maj, na terenie Warszawy zdarzało się w godzinach od 14 do 18 - 95. To o 26 więcej niż w roku ubiegłym. W tych godzinach odnotowano również najwięcej ofiar śmiertelnych - sześć.

Wypadki najczęściej powodują kierowcy

Najczęściej do wypadków dochodzi z winy kierowców. W Warszawie w okresie styczeń - maj tego roku to aż 93 procent wszystkich wypadków, co przekłada się na 256 zdarzeń. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, nastąpił wzrost o 72. Podczas pięciu miesięcy bieżącego roku z winy kierujących rannych zostało 276 osób, aż o 70 więcej niż rok temu. Zginęło 11 osób.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu główną przyczyną

Przyczyną największej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. W Warszawie odnotowano 58 takich zdarzeń, co stanowi 21 procent ogółu. Kolejnymi są: jazda z nadmierną prędkością - 43 oraz nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu -42.

Przyczyny wypadków z winy kierowców KSP

Przechodzenie na czerwonym świetle

Znacznie mniej zdarzeń niebezpiecznych powodują piesi. W stolicy przyczynili się do 15 wypadków. Rannych zostało 12 uczestników ruchu drogowego, a trzy osoby zginęły.

Najczęstszą przyczyną było wejście na jezdnię przy czerwonym świetle - 33 procent zdarzeń. Innym zachowaniem pieszych, przyczyniającym się do wypadków jest przekraczanie jezdni w miejscu niewyznaczonym oraz nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem - po 27 procent.

Nie tylko Warszawa, rośnie liczba wypadków w całym kraju

Zgodnie z raportem liczba wypadków w całej Polsce rośnie. Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2022 roku na terenie Polski doszło do 2127 wypadków drogowych, to o 124 więcej niż w tym samym okresie 2021 r. W ich wyniku 144 osoby poniosły śmierć - mniej o 41 w stosunku do roku ubiegłego - i aż 2457 osób doznało obrażeń ciała, co jest liczbą o 147 większą niż w 2021 r.

Wypadki w Polsce w 2021 i 2022 KSP

Autor:mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl