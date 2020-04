Autko dojeżdżało do ulicy, w środku był trzylatek. Na pomoc ruszyli dwaj chłopcy

"Dojeżdżał praktycznie do krawędzi ulicy"

- Widząc, że za chwilę może dojść do tragedii, nie zawahali się ani chwili i ruszyli w kierunku małego auta. Podbiegli do małego podróżnika i zatrzymali go, kiedy ten dojeżdżał praktycznie do krawędzi ulicy. Następnie poprosili przechodzącą w pobliżu kobietę o wezwanie policjantów - dodał Koniuszy.