Służby zabezpieczyły 27 skradzionych pojazdów i 1100 części samochodowych. 42-latek usłyszał 36 zarzutów

Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji we współpracy ze strażą graniczną i inspektorami WIOŚ zabezpieczyli 27 pojazdów skradzionych w Polsce i na terenie Europy. Auta oraz części samochodowe były składowane na kilku posesjach w podwarszawskich miejscowościach. W sprawie zatrzymano 42-letniego mieszkańca powiatu wołomińskiego.

Jak poinformował rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak, policjanci z wydziału do walki z przestępczością samochodową już od dłuższego czasu otrzymywali informacje, że większość samochodów kradzionych na terenie Warszawy trafia w ręce 42-letniego mieszkańca powiatu wołomińskiego lub osób z nim współpracujących.

36 zrzutów

Marczak poinformował, że na posesji należącej do 42-latka w powiecie wołomińskim, jak i w innych lokalizacjach z nim związanych, ujawniono i zabezpieczono ponad 1100 części samochodowych w tym: skrzyń biegów i silników, z których większość posiadała usunięte lub zatarte oznaczenia identyfikacyjne. - Ustalono, że wszystkie te elementy pochodzą z samochodów produkcji japońskiej skradzionych na terenie Polski, Austrii i Niemiec. Wartość zabezpieczonych części oszacowano na ponad 3,5 miliona złotych - poinformował Marczak.

Substancje ropopochodne w glebie

- W wyniku wspólnych działań inspektorzy ochrony środowiska ujawnili zbieranie i magazynowanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz nielegalne przetwarzanie termiczne wytworzonych w wyniku przestępczej działalności odpadów - poinformował naczelnik wydziału inspekcji WIOŚ Krzysztof Gołębiewski. - Ponadto stwierdzono szereg uchybień formalnych polegających na nieprowadzeniu wymaganej prawem ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej gospodarowania odpadami oraz nieuzyskaniu przez kontrolowanych przedsiębiorców wymaganego wpisu do "Bazy danych odpadowych" - dodał.

Z kolei Anna Michalska z Komendy Głównej Straży Granicznej podkreśliła, że głównym zadaniem funkcjonariuszy podczas akcji było odszukanie i odczytanie oznaczeń o charakterze indywidualnym producenta pojazdu. - A następnie dzięki dostępowi do baz danych pojazdów, prowadzenie dalszych ustaleń co do legalności pochodzenia pojazdów - przekazała funkcjonariuszka straży granicznej.