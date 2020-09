Uderzył w bariery, ich część zabiła jadącą w przeciwnym kierunku. Śledczy: był pod wpływem środków odurzających

- Prokuratura Rejonowa w Wołominie ogłosiła czterdziestoletniemu mieszkańcowi Warszawy zarzut dotyczący umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób, w tym trzem ustalonym pokrzywdzonym, przy czym jedna z nich doznała obrażeń skutkujących zgonem – przekazał we wtorek Marcin Saduś rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Dramatyczny wypadek

Do dramatycznego wypadku doszło w niedzielę na odcinku Wyszków - Warszawa, na wysokości miejscowości Trojany. Ze wstępnych informacji wynikało, że skoda jadąca w kierunku Warszawy wjechała w bariery, a następnie w dwa inne samochody. Do tego części bariery, w które uderzyło auto, uszkodziły jadącego w przeciwnym kierunku volkswagena. Jej elementy wyłamały się, przeleciały na drugą stronę drogi, przez szybę wpadły do samochodu. Kierującej nim kobiety nie udało się uratować.