Obchody 77. rocznicy Powstania Warszawskiego

- Filtrowa 68 to jeden z najważniejszych adresów na powstańczej mapie Warszawy. To tutaj tablica, która jest za mną, przypomina o tym nowemu, młodemu pokoleniu Warszawy. To tutaj, pod tym adresem, pułkownik "Monter" dał rozkaz powstania. To wydarzenie do dzisiaj uznawane jest za jedno z najważniejszych w najnowszej Polsce. Tu też zapadła decyzja o godzinie "W". My mamy ten przywilej, że żyjemy w czasie, gdy Państwo – Powstańcy - jesteście z nami - mówiła obecna na uroczystościach wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.