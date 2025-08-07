Jechał za szybko. Stracił prawo jazdy i samochód

Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci piaseczyńskiego wydziału ruchu drogowego do kontroli drogowej zatrzymali kierującego audi, który w Starej Iwicznej na ulicy Słonecznej, jechał z prędkością 86 kilometrów na godzinę, przy obowiązującym ograniczeniu do 50 kilometrów na godzinę. Chcieli się dowiedzieć z czego wynika pośpiech siedzącego za kierownicą mężczyzny oraz lekceważenie przez niego obowiązujących przepisów.

Stracił prawo jazdy i auto

- Szybko okazało się, że 35-latek przekroczył nie tylko dozwoloną prędkość, ale też dopuszczalną zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie alkomatem wykazało, że ma on blisko 2,5 promila. Mężczyzna stracił prawo jazdy, trafił do policyjnej celi, a należące do niego auto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostało zabezpieczone na parkingu depozytowym na poczet przyszłej kary - poinformowała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Kierowca przekroczył prędkość i był pijany Źródło: KPP w Piasecznie

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz przekroczenie dozwolonej prędkości 35-latek odpowie przed piaseczyńskim sądem.

- Przypominamy, nietrzeźwi kierujący stanowią śmiertelne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jak widać, pomimo ciągłych apeli policji i tragicznych doniesień medialnych wciąż są osoby, które wsiadają za kierownicę po alkoholu nie myśląc o tym jak poważne zagrożenia stanowią nie tylko dla siebie samych ale przede wszystkim innych użytkowników dróg - podsumowała rzeczniczka.