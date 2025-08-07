Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Najnowsze

Jechał za szybko. Stracił prawo jazdy i samochód

Kierowca przekroczył prędkość i był pijany
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Policjanci z Piaseczna zatrzymali kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość w Starej Iwicznej. Okazało się, że był pijany. 35-latek stracił prawo jazdy i samochód.

Policjanci piaseczyńskiego wydziału ruchu drogowego do kontroli drogowej zatrzymali kierującego audi, który w Starej Iwicznej na ulicy Słonecznej, jechał z prędkością 86 kilometrów na godzinę, przy obowiązującym ograniczeniu do 50 kilometrów na godzinę. Chcieli się dowiedzieć z czego wynika pośpiech siedzącego za kierownicą mężczyzny oraz lekceważenie przez niego obowiązujących przepisów. 

Stracił prawo jazdy i auto

- Szybko okazało się, że 35-latek przekroczył nie tylko dozwoloną prędkość, ale też dopuszczalną zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie alkomatem wykazało, że ma on blisko 2,5 promila. Mężczyzna stracił prawo jazdy, trafił do policyjnej celi, a należące do niego auto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostało zabezpieczone na parkingu depozytowym na poczet przyszłej kary - poinformowała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Kierowca przekroczył prędkość i był pijany
Kierowca przekroczył prędkość i był pijany
Źródło: KPP w Piasecznie

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz przekroczenie dozwolonej prędkości 35-latek odpowie przed piaseczyńskim sądem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pijany kierowca przyjechał autem na zakupy (zdj. ilustracyjne)
Usiadł na tylnym fotelu w aucie i twierdził, że nie jest kierowcą
Okolice
Policja, kontrola drogowa, pomiar prędkości
Złamał zakaz, wytrzeźwiał i usłyszał wyrok
Okolice
Policjanci przed światłami poczuli zapach alkoholu z sąsiedniego auta. Kierowca miał ponad cztery promile
Stali przed światłami, gdy poczuli "intensywną woń alkoholu"
Okolice

- Przypominamy, nietrzeźwi kierujący stanowią śmiertelne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jak widać, pomimo ciągłych apeli policji i tragicznych doniesień medialnych wciąż są osoby, które wsiadają za kierownicę po alkoholu nie myśląc o tym jak poważne zagrożenia stanowią nie tylko dla siebie samych ale przede wszystkim innych użytkowników dróg - podsumowała rzeczniczka.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Piasecznie

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaPrzestępczość w WarszawiePiaseczno
Czytaj także:
Pożar na budowie basenu w Otwocku
Płonął dach na budowie basenu
Okolice
Pijany kierowca przyjechał autem na zakupy (zdj. ilustracyjne)
Usiadł na tylnym fotelu w aucie i twierdził, że nie jest kierowcą
Okolice
Salon zajmuje się sprzedażą naturalnych włosów
Ukradł 50 kilogramów włosów, są warte 800 tysięcy złotych
Klaudia Kamieniarz
W weekend remont Pułkowej (zdj. ilustracyjne)
Weekend z utrudnieniami na Pułkowej
Bielany
Policjanci znaleźli części kradzionych w Holandii aut
Demontował auta skradzione w Holandii
Okolice
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego na Wisłostradzie
Przygotowania do wielkiej defilady, będzie próba generalna
Śródmieście
Jeden z zatrzymanych w czasie akcji
60 tomów akt, 26 oskarżonych
Okolice
Znalazcy grożą teraz trzy lata więzienia
Podrzucił właścicielce znaleziony portfel, ale coś zostawił dla siebie
Okolice
Zwolennicy prezydenta Karola Nawrockiego na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie PAP/Piotr Nowak
Prezydent wyszedł do swoich zwolenników. "Emocje tu buzowały"
Śródmieście
Do zdarzenia doszło w Ciechanowie przy ul. Śląskiej
Dwa zarzuty i areszt po postrzeleniu mężczyzny. W tle konflikt dwóch rodzin
Okolice
Rowerzysta wjechał wprost pod koła auta (zdjęcie ilustracyjne)
Zobaczyli "lecący rower", na jezdni leżał mężczyzna z rozbitą głową
Ochota
Na miejsce wypadku zadysponowano LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Kombajn przygniótł mężczyznę do przyczepy
Okolice
Manifestacja zwolenników Karola Nawrockiego
Program, zmiany w ruchu i utrudnienia
Śródmieście
Interwencja straży miejskiej na Starym Mieście
Stracił przytomność przed barem. "Pomieszał alkohol z dopalaczami"
Śródmieście
sklep lodowka napoje shutterstock_1686913495
Znana polska marka znika. Wyprzedaż majątku
Policjanci zatrzymali mężczyznę w sprawie eksplozji mercedesa
Eksplozja auta. 21 zarzutów dla podejrzanego
Okolice
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
Zarzuty za atak na ratownika. Pacjent miał go kopnąć i uderzyć
Okolice
Podejrzany o uszkodzenie mienia został zatrzymany
Zawód miłosny skłonił go do wybicia okna. Miał też grozić rodzinie wybranki
Okolice
Przystanek kolejowy Warszawa Śródmieście
Awaria prądu na stacji Warszawa Śródmieście. Pociągi ją omijały
Śródmieście
Marsz Pamięci na Woli
Marsz Pamięci w rocznicę rzezi Woli
Wola
Drogowcy zakończyli prace na wschodniej jezdni Wisłostrady
Obie jezdnie Wisłostrady otwarte. Utrudnienia powrócą po defiladzie
Śródmieście
Wizualizacje trasy tramwajowej na Gocław
Trasa tramwajowa na Gocław. "Zielone światło" dla umowy z projektantem
Praga Południe
Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie
Znaleźli fundamenty niezidentyfikowanego dotąd budynku. Mają hipotezę
Wilanów
Protest w sprawie ustawy o asystencji osobistej
"Nie macie prawa odkładać naszego życia na później"
Śródmieście
Koncert Iron Maiden na Narodowym
Dostał drgawek podczas koncertu i stracił przytomność
Praga Południe
Stadion Narodowy
Kendrick Lamar, 50 Cent i Max Korzh. Trzy wieczory na Narodowym
Praga Południe
Akcja ratunkowa przy stacji metra Centrum
"Spadł z muru i przestał oddychać". Dramatyczna walka o życie
Śródmieście
Kangurzątko w warszawskim zoo
"Był ukryty w torbie mamy. Teraz coraz śmielej wychyla głowę"
Praga Północ
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta. Stracił blisko 383 tysiące złotych
Nawet 100 tysięcy złotych bez podatku. Rząd szykuje rewolucję
Napad na warzywniak w Ząbkach
Zabił właściciela warzywniaka
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki