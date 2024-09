Chciał wyrwać kobiecie torebkę, zaatakował ją nożyczkami w głowę

17-latek jest podejrzany o brutalny atak na kobietę w Otwocku. Nastolatek miał zadawać jej ciosy nożyczkami w głowę przy próbie wyrwania torebki. Zatrzymali go świadkowie.

Do zdarzenia doszło w sierpniu przy stacji PKP Świder w Otwocku. Jak opisuje Patryk Domaradzki, rzecznik otwockiej policji, 17-letni mieszkaniec Józefowa brutalnie zaatakował kobietę, próbując wyrwać jej torebkę. Zadawał ciosy nożyczkami w głowę.

Znaleźli przy nim metalowe nożyczki

Kobieta została przekazana ratownikom medycznym, a napastnika przejęli otwoccy policjanci. Podczas przeszukania u 17-letniego mieszkańca Józefowa znaleziono metalowe nożyczki, które prawdopodobnie posłużyły do ataku. "Na miejsce przyjechała grupa dochodzeniowo-śledcza. Policjanci zabezpieczyli ślady oraz przesłuchali świadków zdarzenia" - relacjonuje rzecznik.

17-latek został przewieziony do pobliskiej komendy. W Prokuraturze Rejonowej w Otwocku usłyszał zarzuty usiłowania rozboju z niebezpiecznym narzędziem oraz spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do 20 lat więzienia.

Najsurowszy ze środków zapobiegawczych

Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym prokurator zawnioskował do Sądu Rejonowego w Otwocku, o zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Otwocku przychylił się do tego wniosku, a 17- latek trafił do aresztu na trzy miesiące.