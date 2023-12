Jest wstępne porozumienie, strajku generalnego nie będzie

W wyniku rozmów przeprowadzonych we wtorek pomiędzy Związkiem Zawodowym Maszynistów w Polsce a zarządem Warszawskiej Kolei Dojazdowej udało się osiągnąć wstępne porozumienie. Strajku generalnego nie będzie, przynajmniej na razie. Kolejne rozmowy zaplanowano na styczeń.

Wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce Sławomir Centkowski przekazał, że wtorkowe rozmowy zakończyły się tym, że strona związkowa zgodziła się na wypłatę jednorazowej kwoty 1700 zł. - Zarząd zobowiązał się do wypłaty tych pieniędzy 11 grudnia. To nie jest jednak koniec rozmów. Siadamy do kolejnych mediacji 10 stycznia - powiedział Centkowski.