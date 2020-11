Mazowsze liczy "kopciuchy". "To kluczowe dla poprawy jakości powietrza"

242 gminy województwa mazowieckiego liczą i sprawdzają źródła ogrzewania u mieszkańców. Inwentaryzacja pozwoli ustalić, ile pieców na Mazowszu wymaga pilnej wymiany i jakie środki trzeba będzie na to przeznaczyć.

"To olbrzymie wyzwanie organizacyjne"

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, przyjętym przez sejmik województwa we wrześniu, obowiązek wykonania inwentaryzacji do końca 2021 roku mają wszystkie gminy na Mazowszu. - Inwentaryzacja to olbrzymie wyzwanie finansowe i organizacyjne, jednak jej wykonanie jest kluczowe dla poprawy jakości powietrza - mówi cytowana w komunikacie Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa. Jak dodaje, samorząd województwa przeznaczył na ten cel ponad 23 miliony złotych dotacji.