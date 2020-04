Gdzie wyrzucać maseczki i rękawiczki? Ratusz odpowiada

"Pracownicy sprzątający rozrzucone rękawiczki są narażeni na zakażenie koronawirusem. Dlatego w trosce o zdrowie nas wszystkich, apelujemy o zachowanie porządku i wyrzucanie odpadów do koszy" - przypomina stołeczny ratusz.

Rząd wprowadza od czwartku, 16 kwietnia, obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Jednorazowe rękawiczki obowiązują już od początku kwietnia w sklepach spożywczych. Jak przypomina ratusz, miejskie służby oczyszczania na bieżąco sprzątają ulice, chodniki, przystanki czy parki. Jednak w przypadku sklepów i innych prywatnych nieruchomości, ich właściciele zobowiązani są do porządkowania terenu.

Jak wskazują urzędnicy, wszelkie nieprawidłowości - na przykład przepełnione śmietniki czy rozrzucone rękawiczki - można zgłosić za pomocą platformy Warszawa 19115. "We wskazanych lokalizacjach podejmie interwencję patrol porządkowy" - zapewnili.

Gdzie wyrzucać zużyte środki higieniczne?

Ratusz podał też, że zużyte materiały higieniczne, w tym ręczniki papierowe, maseczki czy rękawiczki gumowe, powinny trafić do kosza na odpady zmieszane. Z kolei kartonowe pudełka po chusteczkach należy wyrzucić do papieru. W przypadku wątpliwości przy segregacji odpadów, mieszkańcy mogą to sprawdzić w wyszukiwarce dostępnej tutaj.