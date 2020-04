Kamiński o koronawirusie w szkole pożarnictwa: traktuję to jako incydent, jest mi wstyd wobec podchorążych

W ocenie komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, którą podzielam, w Szkole Głównej Służby Pożarniczej doszło do bardzo poważnego zaniedbania - powiedział w czwartek szef MSWiA Mariusz Kamiński. Dodał, że pierwsza osoba z władz uczelni już poniosła konsekwencje, a jeśli będzie trzeba, stanowiska stracą kolejne osoby.

"Nie okazano szacunku i zaufania podchorążym"

Zarzycki miał też wprowadzać w błąd bezpośrednich przełożonych sugerując, że podchorążowie mogą symulować chorobę, licząc na możliwość wyjazdu do domu na święta. Kamiński przypomniał również, że w celu wyjaśnienia przyczyn transmisji koronawirusa w SGSP powołano specjalny zespół. Ma on również wyjaśnić kwestię odpowiedzialności za powstałą sytuację.

- Doszło do sytuacji niedopuszczalnej, gdzie nie okazano szacunku i zaufania podchorążym i studentom. Stąd też pierwsze konsekwencje zawodowe - powiedział Kamiński. Zapewnił, że sprawa ta zostanie "wnikliwie zbadana".

"Nikt tu nie będzie nikogo ukrywał"

Odpowiadając na pytania posłów zaznaczył, że była to sytuacja jednostkowa. Dodał, że w pozostałych szkołach nie ma sygnałów o jakichkolwiek zagrożeniach, zaś służby - po sytuacji w SGSP - są wyczulone na wszystkie sygnały ze strony studentów.

- Traktuję to jako bardzo przykry incydent. Jest mi wstyd wobec podchorążych szkoły pożarniczej, że władza uczelni nie zachowała się wobec nich lojalnie, nie okazała im należytego zaufania. Jest powołana komisja, która wyjaśni wszystkie aspekty - mówił Kamiński.

"Doszło do sytuacji niedopuszczalnej"

"Rażąca niekompetencja"

Zdaniem przedstawiciela wnioskodawców posła Wiesława Szczepańskiego (Lewica), Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA odesłała "do domu bez jakichkolwiek badań" pracowników cywilnych uczelni. - Kierownictwo szkoły wykazało się w tym okresie rażącą niekompetencją zawodową i dowódczą oraz brakiem jakichkolwiek zasad etyki i moralności, co naszym zdaniem odbiera im możliwość pełnienia jakichkolwiek funkcji dowódczych - mówił Szczepański.

Dodał, że zdaniem klubu Lewicy należy wymienić całą kadrę kierowniczą SGSP. Zarzucił również brak komunikacji pomiędzy Komenda Główną Państwowej Straży Pożarnej, Szkołą Główną Służby Pożarniczej i ministerstwem. Szczepański poinformował również, że w przypadku braku działań ze strony MSWiA klub Lewicy rozważy skierowanie w tej sprawie wniosku do prokuratury.

Koronawirus w szkole

W SGSP zostało 127 podchorążych, zaś 176 przewieziono do ośrodków szkoleniowych lub szkół pożarniczych w województwach: mazowieckim, śląskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim, m.in. do ośrodka szkolenia w Pionkach, szkoły w Bydgoszczy lub do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Przebywają w dwuosobowych pokojach, gdzie mają zapewnione wyżywienie i możliwość całodobowej konsultacji lekarskiej.