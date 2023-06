Wieźli nastolatki, rozbili radiowóz. Koniec postępowania dyscyplinarnego w sprawie policjantów

Jaki konsekwencje ponieśli policjanci?

Jak ustaliliśmy, pod stwierdzeniem "przestał podlegać orzecznictwu dyscyplinarnemu" kryje się po prostu przejście na emeryturę. To ocaliło dowódcę patrolu przed konsekwencjami służbowymi. I nawet w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu, nie straci on uprawnień emerytalnych. Policjant może zostać ich pozbawiony tylko w dwóch przypadkach: skazania za przestępstwo korupcji lub współpracy z zorganizowaną grupą przestępczą. A nie tego dotyczą prokuratorskie zarzuty, które mu postawiono.

Zdarzenie w Dawidach Bankowych

Do zdarzenia doszło na początku roku w podwarszawskich Dawidach Bankowych. Funkcjonariusze z Pruszkowa otrzymali zgłoszenie dotyczące wypalania traw. Odjeżdżając, zabrali do radiowozu dwie nastolatki z grupy, która zgłosiła zdarzenie. Policjant kierujący radiowozem stracił panowanie nad samochodem i uderzył w drzewo. Dziewczyny same zgłosiły się na pogotowie, jedna z nich pojechała do szpitala.