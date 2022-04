Pożar przyczepy kempingowej. Strażacy znaleźli w zgliszczach ciało jednej osoby

Do pożaru doszło około godziny 21.15 przy ulicy Konopnickiej w Chotomowie w powiecie legionowskim. - W momencie dojazdu zastępów na miejsce cała przyczepa była objęta ogniem. Jej konstrukcja zawaliła się do środka. Strażacy przystąpili do działań gaśniczych. Po dogaszeniu pożaru w zgliszczach przyczepy odnaleziono ciało jednej osoby - informuje Łukasz Szulborski z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie. Jak dodaje, personalia ofiary nie zostały jeszcze ustalone.