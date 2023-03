"Pewnie by mnie zepchnął, albo zderzył się czołowo z busem"

- Wracałem z pracy, jeżdżę tą drogą bardzo często. Za mną jechało auto. W pewnym momencie zobaczyłem, jak wyjeżdża zza niego audi, to była jeszcze linia przerywana. Za mną było jeszcze trochę miejsca, spokojnie by się zmieścił, ale on uznał, że wyprzedzi jeszcze i mnie, nie przerwał manewru. Podczas wyprzedzania intensywnie trąbił - opowiadał. - Gdy zrównał się ze mną, wjechał już na linię ciągłą. Dodatkowo to działo się też na wzniesieniu. Wtedy z naprzeciwka wyjechał bus. Całe szczęście, że ode mnie do jadącej przede mną ciężarówki była pewna odległość i audi zdążyło tam zjechać, bo inaczej wylądowałbym w rowie. Pewnie by mnie zepchnął, albo zderzyłby się z tym busem czołowo - poinformował pan Grzegorz.