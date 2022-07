Po pościgu auto wylądowało w rowie. Policja: kierowca pod wpływem, pasażer z amfetaminą, obaj poszukiwani

Podczas kontroli drogowej wpadło dwóch mężczyzn poszukiwanych do odbycia kary więzienia. Zanim zostali zatrzymani, doszło do pościgu, zakończonego w przydrożnym rowie. Okazało się, że kierowca był pod wpływem alkoholu, natomiast pasażer miał przy sobie amfetaminę.

W pościg za kierowcą audi ruszyli po północy policjanci z Ożarowa Mazowieckiego. Powodem było niezatrzymanie się przez niego do kontroli na drodze krajowej numer 92. Jak relacjonuje Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Powiatowej Policji dla powiatu warszawskiego zachodniego, choć funkcjonariusze dawali mężczyźnie sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania, ten ignorował je i przyspieszał.

- Do pościgu dołączyła załoga z komisariatu w Błoniu. Tam też pościg się zakończył po tym, gdy kierowca nie zapanował nad pojazdem i wjechał do rowu - opisuje policjantka.

Kierowca i pasażer byli poszukiwani przez policję

Po sprawdzeniu tożsamości mężczyzn okazało się, że obaj są poszukiwani. Do aresztu śledczego został doprowadzony 39-letni pasażer, gdzie będzie odbywał karę 49 dni pozbawienia wolności. Kierowca był natomiast poszukiwany w związku z nakazem aresztowania i przekazania do ekstradycji, dodatkowo wydano też za nim list gończy i nakaz doprowadzenia do więzienia w celu odbycia kary dwóch lat i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności.