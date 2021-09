Maraton Warszawski startuje w niedzielę. Tego dnia pobiegną też półmaratończycy

Maraton i Półmaraton Warszawski startują w ostatni weekend września. Po raz pierwszy trasy obu biegów zostaną połączone, a na stołecznych ulicach pojawi się około 10 tysięcy biegaczy. Do rywalizacji staną także uczestnicy Mistrzostw Świata Głuchych w Maratonie. Trasa królewskiego dystansu będzie prowadziła przez Śródmieście, Mokotów, Pragę, Żoliborz i Bielany. W planach są też biegi towarzyszące: Bridgestone Sztafeta Maratońska oraz New Balance Bieg na Piątkę.

43. Maraton Warszawski - trasa

Zawodnicy biegnący na królewskim dystansie wyruszą z ulicy Konwiktorskiej na warszawskim Muranowie. Pierwszy etap trasy obejmie Śródmieście, Żoliborz i obie Pragi. Zawodnicy po starcie kierować się będą wzdłuż ulicy Andersa i Mickiewicza do placu Wilsona, następnie ulicą Krasińskiego w kierunku Wybrzeża Gdyńskiego, a tam, wzdłuż Wisły trasa powadzić będzie do mostu Gdańskiego, gdzie biegacze przekroczą rzekę i wbiegną na Pragę Północ. Po prawej stronie Wisły kierować się będą na południe, w stronę Stadionu Narodowego. Wreszcie przekroczą most Świętokrzyski, co zakończy pierwszy etap rywalizacji.