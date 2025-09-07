Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mokotów

Uderzył w drzewo, był pijany. Dwie osoby w szpitalu

Wypadek na ulicy Puławskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Problem z pijanymi kierowcami na polskich drogach nie znika. "Wszyscy musimy się zaangażować, aby tę patologię wyeliminować"
Źródło: Jarosław Kostkowski/Fakty TVN
Na ulicy Puławskiej 23-latek, kierujący bmw uderzył w drzewo. Jak wynika z ustaleń policji, był pijany. Dwie osoby trafiły do szpitala.

W niedzielny poranek służby interweniowały przy ulicy Puławskiej, na wysokości numeru 115.

Straż pożarna zgłoszenie o zdarzeniu otrzymała o godzinie 7.11. Na miejscu pracowały dwa zastępy strażackie. - Samochód osobowy uderzył w drzewo. Podróżowały nim dwie osoby. Opuściły pojazd o własnych siłach. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i usunęli jedno drzewo, w które uderzyło auto - poinformował starszy kapitan Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej.

Policja: wydmuchał 1,8 promila

Swoje czynności prowadziła też policja. - Ze wstępnych ustaleń policjantów, pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 23-latek, kierujący bmw nie dostosował prędkości do panujących warunków, uderzył w drzewo, a następnie w kilka zaparkowanych nieopodal samochodów - przekazał sierżant sztabowy Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Kierowca został przebadany na zawartość alkoholu. - Badanie wykazało 1,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierujący i jego 23-letnia pasażerka trafili do szpitala - dodał Chmura.

OGLĄDAJ: Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne"
pc

Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Przeczytaj także: Pięciu kierujących pod wpływem. 113 mandatów za jazdę hulajnogami elektrycznymi

Policyjne kontrole użytkowników hulajnóg elektrycznych
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
OGLĄDAJ: TVN24 HD
07 1045 kawa cl-0002

TVN24 HD
NA ŻYWO

07 1045 kawa cl-0002
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mg/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w WarszawiePolicjaStraż pożarnaDrogi w PolsceAlkohol
Czytaj także:
Warszawskie zoo świętuje 40. urodziny szympansa Szymona
Szymon skończył 40 lat. Huczne urodziny w zoo
Praga Północ
Pociąg Warszawskiej Kolei Dojazdowej (zdjęcie ilustracyjne)
Rowerem wzdłuż "wukadki". Trasa ma mieć ponad 20 kilometrów
warszawa saska kepa shutterstock_2343196209
Wyjące syreny w Warszawie. Znamy powody
TVN24
Policja: kierowca po wypadku próbował odjechać, zatrzymali go świadkowie
Śmiertelnie potrącił rowerzystę, próbował odjechać
Łomianki
Wygląda jak pomost lub łódź. Wisła odsłoniła kolejną konstrukcję
Kobieta uwierzyła, że rozmawia z pracownikiem banku (zdj. ilustracyjne)
Uwierzyła znajomemu z portalu randkowego. Straciła duże pieniądze
Fundamenty bramy-dzwonnicy w Siedlcach
"Była jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w mieście"
Trzy osoby jechały jedną hulajnogą
Trzy osoby na jednej hulajnodze
Wilanów
Wypadek śmiertelny w udziałem wojskowej ciężarówki
Tragiczny wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki. Jest decyzja prokuratury
Cmentarz Powązkowski Wojskowy
Powstaną cyfrowe kopie pomników ze Starych Powązek
Wola
Strażnicy graniczni, zatrzymanie, lotnisko
Jeden przyleciał, drugi chciał lecieć. Obaj byli poszukiwani
Włochy
Intymny wideo czat zakończył się szantażem (zdj. ilustracyjne)
Znajoma z sieci, intymne nagranie i szantaż
Wisła odsłoniła kolejny zatopiony obiekt
Niski stan Wisły. Motolotniarz zauważył tajemniczy obiekt
Klaudia Kamieniarz
Lotnisko Okęcie Chopina port lotniczy
Awaryjne lądowanie na Lotnisku Chopina
Włochy
W weekend remonty kolejnych ulic (zdj. ilustracyjne)
Frezowanie w dwóch dzielnicach. Wyznaczono objazdy
Wola
Kontrole kierujących hulajnogami elektrycznymi
113 mandatów za jazdę hulajnogami elektrycznymi
Śródmieście
Półmaraton Praski
Biegacze na ulicach. Utrudnienia w ruchu
Praga Południe
Służby szukały zaginionego seniora
Senior wyszedł oknem z domu opieki. Postawił na nogi służby
Według ekspertów za niski stan wody w Wiśle odpowiedzialne są też kopalnie piasku
Elektrociepłownia ma problem z wodą. Chce budować konstrukcję, która niepokoi ekologów
Dariusz Gałązka
Wypadek w miejscowości Ostromęczyn
Wyprzedzał, zderzył się z drugim autem i wjechał w drzewo. Nie żyje
Policjanci zatrzymali traktor do kontroli
Pościg za traktorem z obornikiem. Kierowcy zamieniali się miejscami
Maciej Slab Krakowian czb
Pożegnanie "Slaba". Pośmiertny awans i odznaczenie od prezydenta
TVN24
Drewniana konstrukcja w Wiśle, Warszawa
"Jest to jedna z łodzi wiślanych", choć nietypowa
Wilanów
Odpowiedzą za pobicie Ukraińców
Młodzi Ukraińcy pobici przed sklepem
Białołęka
Areszt za usiłowanie zabójstwa
Sprzeczka poszła za daleko. Odpowie za usiłowanie zabójstwa
Wypadek pod Grodziskiem Mazowieckim (zdjęcie ilustracyjne)
Łoś na autostradzie. Doszło do wypadku
Zabezpieczone butle z gazem cieplarnianym
Na handel tymi gazami trzeba mieć pozwolenie. Oni nie mieli
Policjanci zatrzymali nastolatka na motocrossie
15-letni motocyklista uciekał przed policją
Pierwsi po prawej to prezydent Warszawy Stefan Starzyński i profesor Bogdan Pniewski podczas zwiedzania wystawy w 1938 r.
"Ubecy narzekali, iż nie ma kto na niego donieść"
Śródmieście
Kierujący na zakazie, przekroczył prędkość, chciał wręczyć łapówkę policjantom
Miał zakaz, przekroczył prędkość, policjantom chciał dać łapówkę

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki