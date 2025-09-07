Uderzył w drzewo, był pijany. Dwie osoby w szpitalu

W niedzielny poranek służby interweniowały przy ulicy Puławskiej, na wysokości numeru 115.
Straż pożarna zgłoszenie o zdarzeniu otrzymała o godzinie 7.11. Na miejscu pracowały dwa zastępy strażackie. - Samochód osobowy uderzył w drzewo. Podróżowały nim dwie osoby. Opuściły pojazd o własnych siłach. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i usunęli jedno drzewo, w które uderzyło auto - poinformował starszy kapitan Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej.
Policja: wydmuchał 1,8 promila
Swoje czynności prowadziła też policja. - Ze wstępnych ustaleń policjantów, pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 23-latek, kierujący bmw nie dostosował prędkości do panujących warunków, uderzył w drzewo, a następnie w kilka zaparkowanych nieopodal samochodów - przekazał sierżant sztabowy Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
Kierowca został przebadany na zawartość alkoholu. - Badanie wykazało 1,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierujący i jego 23-letnia pasażerka trafili do szpitala - dodał Chmura.
