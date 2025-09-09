Wypadek radiowozu. Trzy osoby ranne

Do zdarzenia doszło przed godziną 13 na warszawskim Mokotowie. W zderzeniu brały udział dwie toyoty: osobowa oraz radiowóz wydziału ruchu drogowego.
Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Zderzyły się samochód osobowy i radiowóz policyjny. Osobówka uderzyła w bok radiowozu - relacjonował reporter. Na miejscu pracują służby porządkowe i policja. Pojazdy, biorące udział w zdarzeniu stoją na środku skrzyżowania. Występują utrudnienia w ruchu.
O szczegóły zdarzenia zapytaliśmy policję. - Policjanci jechali z użyciem sygnałów uprzywilejowania. Obaj zostali poszkodowani i trafili do szpitala. Hospitalizowana została również pasażerka podróżująca osobową toyotą. Kierujący zostali przebadani na zawartość alkoholu, byli trzeźwi - poinformował Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
Autorka/Autor: mg/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl