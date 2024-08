Po raz pierwszy w historii tramwaj skręcił w Belwederską

Historyczna chwila na Dolnym Mokotowie. Tramwaj po raz pierwszy w historii skręcił w ulicę Belwederską. Na razie był to tylko skład pomiarowy i dotarł tylko do najbliższego przystanku. Według Tramwajów Warszawskich wykonawca linii do Miasteczka Wilanów podtrzymuje, że pierwsze składy z pasażerami dojadą tam na przełomie października i listopada.

- W piątek miało miejsce historyczne wydarzenie. Około godziny 8 po raz pierwszy tramwaj skręcił w Belwederską - w miejscu, w którym nigdy wcześniej nie jeździły tramwaje - przekazał nam Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich.

Tramwaj przejechał po łuku i wjechał kilkadziesiąt metrów w głąb ulicy, dotarł do przystanku. - To wszystko w ramach pomiarów sieci trakcyjnej - testowaliśmy zarówno skręt od strony Spacerowej, jak i Gagarina. Sprawdziliśmy też jeden i drugi tor do krańca Sielce. Po tramwaju pomiarowym na trasę wjedzie też testowy Hyundai - poinformował rzecznik tramwajarzy.

Wykonawca podtrzymuje termin

W ostatnim czasie, oprócz wykonania łuków trakcji na skrzyżowaniu Spacerowa - Belwederska - Gagarina, które umożliwią skręt tramwajów w Belwederską, wykonawca rozbudował układ kabli zasilających z podstacji Zajączkowska na ciąg Puławskiej i Marszałkowskiej. - Tym samym zasilanie w tej lokalizacji zostało wykonane w całości, zgodnie z założeniami projektowymi. Równolegle Budimex kończy program naprawczy, związany z wykonaniem dodatkowych podlewów w torowisku - wskazał Urbanowicz.

Tramwaje na ulicę Puławską oraz Gagarina wrócą w przyszłym tygodniu. Firma Budimex podtrzymuje, że do Miasteczka Wilanów dojadą na przełomie października i listopada.

Budowa torów na Rakowieckiej

Równolegle, od czerwca, trwa budowa linii w ciągu ulicy Rakowieckiej. Co udało się zrobić do tej pory?

- Na skrzyżowaniu Puławskiej i Rakowieckiej budowniczowie wykonali roboty związane ze wzmocnieniem podtorza, a także podbudową i konstrukcją betonową równoległego, czwartego toru do skrętu w Rakowiecką. Teraz trwa betonowanie podbudowy pod same łuki torowe w Rakowiecką. Do ułożenia zostaje nawierzchnia torowa. Ustawiono już także nowe słupy trakcyjne oraz – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – wykonano część podwieszeń sieci - poinformował rzecznik TW.

Tramwaj pomiarowy skręcił w Belwederską | Tramwaje Warszawskie

Źródło: tvnwarszawa.pl