Zgodnie z uchwałą Rady Warszawy, przyjętą pod koniec sierpnia, SPPN zostanie rozszerzona o obszary Starego Mokotowa, Wyględowa, Wierzbna, Ksawerowa, Sielc i części Sadyby. Nastąpi to 3 lutego 2025 roku.

- Miasto jest praktycznie gotowe, aby ją obsłużyć - zapewnia cytowany w komunikacie prasowym Rafał Miastowski, burmistrz Mokotowa. - Zmieniana jest organizacja ruchu, montowane są nowoczesne parkomaty, a mieszkańcy mogą zgłaszać się ZGN po swoje abonamenty, które umożliwią im parkowanie w swojej okolicy - wskazuje.

"Mokotów nie jest z gumy"

Obecnie SPPN na Mokotowie kończy się na ulicach Kukulskiego, Różanej i Gagarina, a za niecały miesiąc zostanie rozszerzona o dodatkowe obszary na Dolnym i Górnym Mokotowie. Od zachodu jej granicą będzie spory fragment ul. Żwirki i Wigury, od wschodu ul. Czerniakowska i kawałek Powsińskiej, natomiast od południa - linia ulic Woronicza, Wołoskiej, Domaniewskiej oraz Idzikowskiego.

Radny dzielnicy Mokotów Marcin Stępień (KO) podkreśla, że rozszerzenie SPPN ograniczy napływ samochodów do dzielnicy. - Bardzo lubimy naszych gości, jednak trzeba pamiętać, że Mokotów nie jest z gumy. Dlatego odwiedzających zachęcamy przede wszystkim do podróżowania po dzielnicy środkami komunikacji. Obszar objęty nowym zasięgiem SPPN jest obecnie atrakcyjnym i darmowym terenem przesiadkowym. W efekcie często jest tak, że mieszkańcy wracający po pracy nie mają, gdzie zaparkować. Pod ich domami stoją samochody osób, które dojeżdżają tutaj z innych części miasta i przesiadają się do metra czy tramwaju, aby dojechać do biur - wskazuje radny.

Można odbierać abonamenty

Mokotowski ratusz informuje, że mieszkańcy terenów objętych rozszerzeniem SPPN mogą zgłaszać się do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami po swoje abonamenty. Mają do wyboru dwie opcje: abonament rejonowy, który kosztuje 30 złotych rocznie i pozwala na parkowanie auta w promieniu 200 metrów od miejsca zamieszkania lub abonament obszarowy za 600 złotych rocznie. Ten z kolei "umożliwia zostawienie samochodu na znacznym obszarze, zauważalnie większym niż w przypadku abonamentu rejonowego".

Szczegółowe informacje dotyczące abonamentów można znaleźć na stronach Zarządu Dróg Miejskich oraz Urzędu Dzielnicy Mokotów.

