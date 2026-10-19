Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mokotów

Ogłosili przetarg na nowe auta do kontroli parkowania. Nikt się nie zgłosił

|
Auta do e-kontroli na stołecznych ulicach
Ruszyła e-kontrola
Źródło wideo: ZDM
Źródło zdj. gł.: ZDM
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Żadna firma nie była chętna, by dostarczyć warszawskiemu Zarządowi Dróg Miejskich auta do kontroli strefy płatnego parkowania. Nowe samochody miały zastąpić te najstarsze, które jeżdżą po stolicy od 2020 roku.

Zarząd Dróg Miejskich chce kupić cztery samochody elektryczne i jeden hybrydowy do kontroli w strefie płatnego parkowania. Auta mają być fabrycznie nowe. Drogowcy na samochód hybrydowy przeznaczyli 184,5 tysiąca złotych, a na zakup czterech elektryków prawie 753 tysięcy złotych (na jeden około 188 tysięcy złotych). Kupione samochody miałyby zastąpić najstarsze, obecnie używane do e-kontroli. 

Samochody muszą być wyprodukowane w tym roku, mieć m.in. podgrzewaną kierownicę i przednie siedzenia, a także zasięg minimum 500 kilometrów. Niestety żadna firma nie przedstawiła oferty w przetargu.

Auta do e-kontroli na stołecznych ulicach
Auta do e-kontroli na stołecznych ulicach
Źródło zdjęcia: ZDM

Pokonują rocznie nawet 30 tysięcy kilometrów

Samochody do e-kontroli jeżdżą po stołecznej Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego od stycznia 2020 roku. W tej chwili jest ich dziewięć. Każdy z nich pokonuje rocznie ok. 20-30 tysięcy kilometrów.

Są wyposażone w kamery i czujniki umieszczone na dachu pojazdu. Kamery skanują numery rejestracyjne pojazdów zaparkowanych w SPPN i przekazują te dane do bazy Zarządu Dróg Miejskich, który weryfikuje wniesienie opłaty za dany pojazd. Po zweryfikowaniu dokumenty są wysyłane do kierowców pocztą.

Auto przejeżdża dwukrotnie, by uniknąć pomyłki

Samochód do e-kontroli jest wyposażony w specjalny czytnik RFID. Dzięki temu automatycznie rozpozna etykietę naklejoną na Kartę Honorową, Kartę Powstańca i Kartę N+, uprawniające do bezpłatnego postoju w SPPN. Kontrola jest wykonywana dwukrotnie w krótkim odstępie czasu, aby wyeliminować pomyłki lub pojazdy, których kierowcy właśnie idą do parkomatu.

Ogłoszony przed drogowców przetarg dotyczy tylko samochodów, kamery i czujniki będą na nich montowane przez ZDM.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Czytaj także:
Pożar w gminie Leszno pod Warszawą
Pożar domku letniskowego. Strażacy znaleźli zwęglone ciało
Okolice
Bójka kierowców na skrzyżowaniu w Warszawie
Kierowca bił i kopał ludzi na skrzyżowaniu. Policjanci już wiedzą, kto to jest
Alicja Glinianowicz
Organizacja Rodacy Kamraci składa wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza
Skrajni nacjonaliści przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Wśród nich "Jaszczur"
Śródmieście
(PLUS) Szczecin, 12.10.2026. Funkcjonariusz policji w jednej ze szkół w Szczecinie
Co dzieje się z młodymi ludźmi? Eksperci o przemocy
Martyna Sokołowska
Zarzuty za "lewe" faktury (zdj. ilustracyjne)
41 oskarżonych po "optymalizacji kosztów"
Praga Północ
Pożar w Warszawie
Czarny dym nad miastem. Pożar instalacji artystycznej
Bemowo
Nagranie KSP
Prokurator chciał aresztu dla zatrzymanego na Marszałkowskiej. Jest decyzja sądu
Śródmieście
Prace drogowe (zdjęcie ilustracyjne)
Prace drogowe w czterech dzielnicach. Lista utrudnień
Bemowo
Hulajnogi elektryczne w centrum Warszawy
Chcą się pozbyć hulajnóg elektrycznych z centrum. Co zmienia stanowisko radnych?
Śródmieście
Utrudnienia w kursowaniu tramwajów (zdjęcie ilustracyjne)
Uszkodzona sieć trakcyjna. Siedem linii tramwajowych było na objazdach
Śródmieście
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Twierdzi, że lekarze ją odesłali. W domu urodziła syna. Szpital podaje inną wersję
Wawer
Bukowisko
Bukowisko na nagraniu. "Piękna i pełna dynamizmu scena"
METEO
Strażnicy miejscy (zdjęcie ilustracyjne)
Twierdził, że nie zna polskiego. Po chwili ubliżał "najczystszą polszczyzną"
Śródmieście
Nastolatek na hulajnodze potrącił seniorkę (zdjęcie ilustracyjne)
15-latek złamał przepisy, jego rodzice dostali mandat na trzy tysiące
Okolice
Prace na węźle Warszawa Zachód przed poszerzeniem autostrady A2
Przygotowania do rozbudowy autostrady. Utrudnienia na węzłach
Okolice
W magazynach były artykuły bez polskich znaków akcyzy
Dwie hale, a w nich nielegalny towar warty prawie 16 milionów złotych
Okolice
Manifestacja przed Trybunałem Konstytucyjnym
Manifestacja PiS przed Trybunałem Konstytucyjnym
Śródmieście
Biurowiec Elma na wizualizacjach
Zmieni się nie tylko Krucza. Przebudują biurowiec przy Pięknej
Śródmieście
Roksana Jurczyszyn
Powiedziała, że idzie już do metra. 13-letnia Roksana zaginęła
Ochota
Komputer (zdj. ilustracyjne)
Chciała zarabiać na polubieniach, skończyło się dużą stratą
Okolice
Lądował śmigłowiec ratunkowy (zdjęcie ilustracyjne)
Kierowca potrącił trzech nastolatków na rowerach
Okolice
Kontrola dokumentów podróżnych, Lotnisko Chopina
Swój paszport zgubiła, niemiecki kupiła we Francji
Włochy
Stacja metra Bemowo
Na tydzień zamknęli dwie stacje drugiej linii metra
Bemowo
Policja zatrzymała kierowcę przewozu osób
Zarzuty i areszt dla kierowcy przewozu. Z powodu zawartości bagażnika
Śródmieście
Kamienica przy Nowym Świecie 15/17
Słynna kamienica w opłakanym stanie. Ministerstwo jednak jej nie chce
Piotr Bakalarski
Grzegorz Braun
"Pierwsze i ostatnie ostrzeżenie dla pana sędziego". Braun wyproszony z rozprawy
Praga Południe
Incydent przy Marszałkowskiej
Policjantka pchnięta na szklane drzwi. "Cała interwencja została nagrana"
Śródmieście
Pożar na Pradze Południe
Pożar sklepu, słup dymu nad Warszawą
Praga Południe
Wizualizacje parku kieszonkowego przy ul. Andersa
Park kieszonkowy i ścieżka rowerowa w miejscu dawnego parkingu
Śródmieście
Zatrzymania po oszustwie na Bemowie
Przekazała im dużą kwotę "na inwestycje". Chcieli więcej
Bemowo
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki