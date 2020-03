Nowe połączenie Mokotowa i Ochoty. Przedłużenie Woronicza otwarte

Na tę inwestycję mieszkańcy Ksawerowa, Wyględowa oraz Służewca czekali latami. Ulica Woronicza, która została wydłużona od Etiudy Rewolucyjnej do Żwirki i Wigury, łącząc w ten sposób Mokotów z Ochotą. We wtorek nowy odcinek został oficjalnie otwarty przez władze dzielnicy Mokotów.

Nowy wyjazd z Mokotowa

- Jest to odcinek na tyle ważny, że umożliwia wyjazd z naszej dzielnicy w kierunku zachodnim, a to otwiera drogę na Okęcie oraz do centrum. Inwestycja została wykonana przed czasem, bo umowa obowiązuje do lipca 2020 roku - powiedział Rafał Miastowski, burmistrz Mokotowa.