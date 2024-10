Ścigany listami gończymi ukrył się w lokalu obserwowanym przez policję

46-latek nie wiedział, że lokal, w którym się ukrywał, był już od pewnego czasu pod stałą obserwacją. - Kiedy nie było już wątpliwości co do tożsamości lokatora operacyjni podjęli ostateczne działania. Wkroczyli do jednego z mieszkań przy ulicy Grójeckiej, gdzie zatrzymali mężczyznę skazanego wcześniej dwoma wyrokami przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa na okres trzech lat i sześciu miesięcy oraz dwóch lat i dwóch miesięcy pozbawienia wolności - podała komisarz Ewa Kołdys z mokotowskiej policji.

Zdaniem rzeczniczki mężczyzna, który próbował uciekać i ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości, nie miał na to szans. - Policjanci, działając metodą małych kroków, "po nitce do kłębka", dotarli do celu, udaremniając mu plany ucieczki. Sprawca poniesie konsekwencje swoich działań w więzieniu, co z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach - dodała komisarz Kołdys.