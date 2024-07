W maju tego roku do użytku mieszkańców została oddana linia tramwajowa łącząca plac Unii Lubelskiej z Sielcami. Trasa biegnie przez ulice Goworka, Spacerową i Gagarina i stanowi odnogę powstającej ze sporym już opóźnieniem linii do Wilanowa . Obsługuje ją tramwaj "11".

Tramwaj w planie zagospodarowania

Grzeszak zaznaczył, że taka rozbudowa byłaby znacznie mniej uciążliwa z uwagi na wspomnianą, gotową rezerwę. "Pozwoli to też na bardziej efektywne wykorzystanie odnogi trasy na Wilanów (zamiast ok. 1,5 km długości- nawet do ok. 3 km), a być może też zamianę obecnego krańca trasy w pełnowymiarową pętlę (dzięki temu tramwaje będą mogły częściej kursować, motorniczy będą mieli przestrzeń socjalną, będą mogły też kursować tramwaje jednokierunkowe). Wskazane jest więc zagwarantowanie finansowania dla tej inwestycji i zrealizowanie jej w szybkim terminie" - podkreślił radny.